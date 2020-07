Sport: Fipav, Azzolina ci dia risposte su uso palestre

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Se non si riprende l’attività sportiva ci troveremmo davanti a un disastro e quello dello sport nelle scuole è un problema molto grave, drammatico, che rischia di diventare tragico”. È il grido d’allarme del presidente della Federazione italiana pallavolo, Bruno Cattaneo, in occasione di una conferenza stampa congiunta con gli omologhi di Fip e Figh, Gianni Petrucci e Pasquale Loria.

“Quello che ci preoccupa – prosegue Cattaneo – è che dall’altra parte c’è un silenzio totale. Dalla ministra Azzolina non abbiamo sentito una parola sulle palestre scolastiche.

Chiediamo almeno un’indicazione: se si riparte a settembre, l’attività deve riprendere almeno ad agosto. Bisogna curare l’istruzione ma noi è come se fossimo dei fantasmi. Nessuno ci ha mai dato risposte. Spero che questo qualcuno si decida a farlo”.

“Il tempo passa ma la situazione non si sblocca. Il ministro Spadafora si sta impegnando per la ripartenza dello sport, ma la responsabilità dell’occupazione degli spazi scolastici fuori dall’attività didattica doveva essere tolta ai responsabili delle scuole e affidata alle Regioni. Ci dovrebbe essere un’impostazione univoca per tutto il Paese. Serve un cambio di mentalità”, aggiunge Cattaneo, che conclude: “Faccio fatica a pensare che si può giocare a calcio e non si può fare beach volley: se l’autorizzazione ce la danno a Natale ringraziamo ma non serve più”. (ANSA).



