Sport in Costituzione: Cozzoli,è un diritto di tutti e per tutti

(ANSA) – ROMA, 17 FEB – “Condivido la soddisfazione del

governo per il grande lavoro del Parlamento. Lo sport è un

diritto, per tutti e di tutti”. Così il presidente e ad di Sport

e Salute, Vito Cozzoli,

dopo che la Commissione Affari costituzionali del Senato,

nell’ambito dell’esame del disegno di legge costituzionale in

materia di sport, ha adottato ieri un testo base. Si parla del

diritto di accesso allo sport, ma anche della sua promozione e

valorizzazione.

“In commissione la sottosegretaria Vezzali ha espresso

soddisfazione per il lavoro parlamentare sull’introduzione dello

sport in Costituzione – ha detto Cozzoli -. Mi unisco al suo

giudizio. Lo sport è un valore di tutti e per tutti. Un diritto

da salvaguardare per ogni cittadino”. (ANSA).



