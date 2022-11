Sport, inaugurato a San Felice sul Panaro (Mo) il rinnovato campo sportivo comunale

Condividi l'articolo

Taglio del nastro domenica 20 a San Felice sul Panaro (Mo) per il rinnovato campo sportivo comunale, frutto di un intervento di riqualificazione cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Una struttura al servizio anche dei Comuni limitrofi e delle scuole, oltre che delle società sportive del capoluogo.

Tra le opere realizzate, il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica e il completamento delle infrastrutture per l’atletica leggera.

E proprio il campo da calcio è stato intitolato al giornalista, calciatore e dirigente della squadra sanfeliciana Alberto Setti, mentre la pista di atletica leggera a Giuseppe Bondioli, fondatore del gruppo atletica Unione 90.

L’impianto sportivo

L’intervento – che ha avuto un costo di circa 800mila euro, di cui la metà sotto forma di contributo regionale – è solo uno dei 20 che sono stati finanziati dalla Regione in provincia di Modena con 6,8 milioni di euro a fronte di un costo complessivo 21,2 milioni di euro.

L’impianto consente la pratica del calcio, dell’atletica leggera e del tennis, con attrezzature e spogliatoi dedicati oltre a una tribuna per il pubblico. Tra gli interventi realizzati anche nuovi impianti di illuminazione Led che comporteranno una significativa riduzione dell’inquinamento luminoso e dei costi per l’amministrazione comunale, insieme all’abbattimento delle barriere architettoniche per una più completa accessibilità degli impianti.

