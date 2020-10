Sport: intesa Us Acli-Unitus per corsi e seminari studenti

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Per la prima volta l’Us Acli entra

nel mondo accademico. È stata firmata oggi un’importante

convenzione con l’Università della Tuscia di Viterbo che farà

dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni un punto

di riferimento per l’Ateneo viterbese attraverso una

collaborazione consistente in convegni legati alla cultura e

allo sport che coinvolgeranno gli studenti universitari e il

corpo docente. La Convenzione è stata firmata nel pomeriggio

a Viterbo alla presenza del presidente dell’US Acli Damiano

Lembo, del Rettore dell’Università degli studi della Tuscia,

prof. Stefano Ubertini, del prof. Carlo Gigli, ortopedico,

direttore del Uod ‘Chirurgia del Ginocchio e Traumatologia dello

Sport’ della Asl di Viterbo e del prof. Andrea Genovese,

delegato del Rettore al diritto allo studio. “L’US Acli

vuole sostenere e promuovere l’incontro tra sport, cultura e

benessere – ha dichiarato Damiano Lembo – E’ la prima volta che

un’importante Università italiana viene coinvolta in modo

strutturale e programmatico nei progetti dell’Unione Sportiva

Acli ed è motivo di orgoglio per tutti noi aver ottenuto un così

prestigioso riconoscimento”.

In base alla Convenzione, l’Us Acli Nazionale sosterrà e

promuoverà convegni su sport, cultura e benessere, e soprattutto

sul connubio tra sport e disabilità: “Sono molto soddisfatto di

aver sottoscritto questa convenzione – ha specificato Ubertini –

Un atto che considero molto qualificante per Unitus soprattutto

per il grande impegno mostrato dall’Associazione verso i giovani

e la società. L’Università della Tuscia cercherà di favorire il

più possibile le attività previste dalla convenzione”. A

mettere a disposizione le strutture per corsi, seminari e altre

attività destinate agli studenti, sarà la SSD ‘Il Signorino’ di

Viterbo, di cui Carlo Gigli è vicepresidente e ds: “Siamo ben

contenti di mettere a disposizione i nostri spazi – le sue

parole – anche per sviluppare seminari e corsi durante tutto

l’anno per gli studenti qualora l’Università lo ritenga

opportuno. Ringraziamo i due organismi per il riconoscimento

della nostra attività, la cui mission è da sempre stata quella

di mettere a disposizione della comunità le nostre strutture e

competenze”. (ANSA).



