Sport: Johnson, no a transgender in eventi sportivi femminili

(ANSA) – LONDRA, 06 APR – Secondo Boris Johnson, le persone

nate di sesso maschile non dovrebbero competere in eventi

sportivi femminili. Il primo ministro è intervenuto così nello

spinoso dibattito sorto in Gran Bretagna dopo che una ciclista

transgender, Emily Bridges, è stata esclusa dai Campionati

nazionali Omnium di sabato scorso, suo primo possibile evento

femminile, a causa del divieto impostole dall’Uci, l’ente

mondiale del ciclismo. “Forse è una cosa controversa da dire, ma

mi sembra sensato”, ha affermato Johnson.

La 21enne Bridges avrebbe dovuto affrontare alcuni grandi

nomi del suo sport, tra cui la cinque volte campionessa olimpica

Laura Kenny. La British Cycling, la federazione britannica, le

aveva invece concesso l’idoneità a competere in eventi femminili

dopo che si erano ridotti i suoi livelli di testosterone grazie

alle terapie alle quali era stata sottoposta. In precedenza

gareggiava nelle competizioni maschili.

All’interno del governo Tory i pareri sono discordi, con

qualcuno che afferma che dovrebbero essere gli organismi

sportivi a decidere in merito, ma il premier si è espresso

chiaramente. “Se questo mi mette in conflitto con altri, allora

dobbiamo risolvere il problema – ha proseguito il premier

britannico -. Non significa che non sia immensamente solidale

con le persone che vogliono cambiare genere. Diamo alle persone

il massimo amore e sostegno nel prendere queste decisioni ma si

tratta problemi complessi e non possono essere risolti con un

atto legislativo rapido e facile. Ci vuole molta riflessione –

ha concluso – per risolverli nel modo giusto”. (ANSA).



