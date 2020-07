Sport: Lembo (Us Acli) “Enti non siano meri esecutori”

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “E’ un piacere sentire questa

rinnovata attenzione verso lo sport di base e per tutti. Però

c’è un punto importante, perché dalla bozza di Testo Unico sullo

sport emerge che ognuno avrà dei compiti ma da parte degli Enti

di promozione c’è la preoccupazione della ripartizione dei

compiti: non vedo la giusta collocazione degli Enti”. È

l’allarme lanciato dal numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo, in

occasione del dibattito ‘Sport e Fede’ con il presidente e ad di

Sport e Salute Vito Cozzoli, moderato dal capo della redazione

sportiva dell’ANSA Piercarlo Presutti. Al centro dei dibattito

gli sviluppi della riforma dello Sport. “Meriteremmo un posto

dove dare il nostro contributo, se non altro perché lo facciamo

da oltre 75 anni. La paura è quella di diventare solo meri

esecutori di qualcosa”, ha spiegato Lembo.

“Si capisce lo sforzo che si sta facendo – ha concluso – non

siamo mai arrivati così vicini all’obiettivo ma le

preoccupazioni ci sono. Qui si tratta di capire anche quale sarà

il luogo migliore per rappresentare le nostre istanze”. (ANSA).



