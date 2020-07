Sport: Lembo (Us Acli), legge valorizzi attività di base

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Come Coordinatore nazionale degli

Enti di promozione sportiva, ho incontrato martedì il ministro

per lo Sport Vincenzo Spadafora per capire insieme come

declinare al meglio la bozza di Testo Unico che cambierà

l’assetto del panorama sportivo in Italia. Lo spirito è quello

di valorizzare non solo lo sport di puro agonismo, ma anche

quella fetta di sport di base, di ‘sport per tutti'”. Lo ha

dichiarato il presidente dell’Unione Sportiva Acli, Damiano

Lembo, intervenuto ieri a una conferenza stampa presso la sede

delle Acli.

“Il mondo della promozione sportiva – ha aggiunto Lembo

commentando le ‘Borse Sport’ promosse dall’Us Acli di Bologna

presiedute da Filippo Diaco – declina valori che non sono solo

sportivi in senso stretto, ma sociali, di cittadinanza attiva e

si candida a fare da tramite e punto di unione tra le persone e

le istituzioni. Al centro ci sono le persone e c’è il vincolo

associativo, orientato al bene comune, al fine di creare

relazioni, collaborazioni, ma anche attività concrete ed

importanti come, appunto, le ‘Borse Sport'”. (ANSA).



