Sport: Mattarella nomina Malagò Cavaliere di Gran Croce

(ANSA) – ROMA, 26 DIC – Nell’anno d’oro dello sport italiano,

il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato

Giovanni Malagò Cavaliere di Gran Croce. La massima onorificenza

conferita dalla residenza della Repubblica è stata consegnata al

presidente del Coni da Mattarella, al Quirinale, prima della

cerimonia con il passaggio della bandiera tricolore, in vista

dei Giochi di Pechino 2022, a Sofia Goggia e a Giacomo

Bertagnolli. La benemerenza è stata attribuita anche al

presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Un’altra testimonianza della straordinaria vicinanza del

presidente Mattarella allo sport italiano, al termine di un anno

indimenticabile per l’intero movimento. Malagò ha sottolineato

il suo “grande onore per essere stato insignito del massimo

riconoscimento della Presidenza della Repubblica, onorificenza

che condivido con il mio amato mondo. Fiero dello sport,

orgoglioso di essere italiano”. (ANSA).



