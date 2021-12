Sport: Nepi, ‘Eps? Collaboriamo per far crescere rete’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – “Dobbiamo collaborare insieme al

fine di accrescere la nostra rete. Grazie alle Acli e all’Us

Acli per quello che fate per la promozione sportiva. Siamo un

Paese formato da persone meravigliose che però spesso fanno

difficoltà a fare squadra”. Lo ha detto il direttore generale di

Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, intervenendo all’avvio

dell’anno sociale dell’Unione Sportiva Acli in corso a

Sacrofano, in provincia di Roma. Tra i progetti promossi in

vista del prossimo anno c’è ‘Sport Point’, uno sportello sul

territorio nato grazie alla sinergia tra diversi enti di

promozione sportiva: “Sport Point – ha confermato Nepi – sarà

fondamentale per valorizzare ciò che già sui territori viene

fatto. Bisogna vivere in maniera concreta questo mondo per

cercare di aiutarlo il più possibile”. (ANSA).



