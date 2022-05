Sport: Onorato “Comune concentrato sul recupero delle strutture”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – “E’ importante che i campioni come

Graziani, Panatta, Lucchetta e Castrogiovanni mettano la faccia

per la promozione sportiva. Il Comune è concentrato sul

recuperare le strutture abbandonate. ‘Un campione per amico’ è

un progetto che va avanti con grande successo e la nostra Giunta

ha dato massimo sostegno. Dobbiamo far sì che sia dia

un’opportunità alle periferie di fare sport perché uno dei

grandi problemi nella pratica sportiva è le condizione

economica”. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore allo

Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, a margine

della presentazione di ‘Banca Generali – Un campione per amico’

al Tennis Club Parioli di Roma. “I fondi di promozione sportiva

devono essere sbloccati, sono un incentivo all’associazionismo”,

ha concluso l’assessore. (ANSA).



