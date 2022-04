Sport: parte WeSportUp, programma di accelerazione startup

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Dopodomani, al Foro Italico di Roma,

nascerà l’acceleratore WeSportUp per startup dello sport e del

benessere-salute. Verrà aperto il campus tecnologico e

presentato il team operativo in uno spazio totalmente rinnovato

all’interno del Parco del Foro Italico.

L’iniziativa punta a colmare il gap nazionale di investimenti

in innovazione nello sport – che a livello globale negli ultimi

5 anni ha superato i 27,5 miliardi – aggregando in ottica di

open innovation i principali attori dell’ecosistema nazionale e

internazionale: startup e scaleup, associazioni e organizzazioni

sportive, aziende leader di settore, università specializzate e

investitori. WeSportUp, promosso da Sport e salute SpA e dal

Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, coinvolgerà in 3

anni, attraverso una call pubblica, circa 30 startup sportstech

e wellnesstech – sia nazionali che internazionali interessate

allo sviluppo in Italia – e contribuirà a fornire ulteriore

supporto finanziario alle realtà più meritevoli insieme a

investitori terzi già interessati al progetto.

La gestione del programma è affidata a Startupbootcamp –

primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio e

con all’attivo la gestione di 2 acceleratori sportstech in

Australia e Qatar – cui si affianca come partner nazionale

Wylab, che dal 2016 è pioniere nella realizzazione di programmi

di incubazione, sviluppo e investimento in startup sportive e

protagonista della più importante exit di una startup italiana

in ambito sport-tech con Wyscout. L’edizione 2022 di WeSportUp

durerà 10 mesi e partirà con una fase di scouting di 4 mesi con

l’obiettivo di cercare le realtà più interessanti che sviluppano

soluzioni tecnologiche per lo sport e il benessere. La ricerca

culminerà nel Selection Day, giorno in cui verranno selezionate

le 10 startup che parteciperanno alla fase di accelerazione, un

periodo di 13 settimane che rappresenta il clou del programma.

(ANSA).



