Sport: Petrucci a Azzolina, no palestre scuola a uso diverso

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Chiediamo alla ministra dell’Istruzione Azzolina che faccia una norma precisa che escluda le palestre dall’attività non sportiva”. È l’appello del presidente della Fip, Gianni Petrucci, in occasione di una conferenza congiunta con i presidenti della Fipav Cattaneo e della Figh Loria, sulla possibile ripartenza degli sport di contatto e nello specifico intervenendo sul “dramma delle palestre scolastiche”, che oggi non possono essere utilizzate dalle tante società sportive sul territorio. Petrucci si riferisce al rischio che le palestre possano essere utilizzate, come si vocifera, come luoghi per la didattica o altro utilizzo diverso da quello strettamente sportivo. “La ministra ha il potere di fare questa norma”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte