Sport: Petrucci, allarme su mancate promesse da governo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – “Condivido la lettera di appoggio di

Malagò (da inviare alla sottosegretaria Vezzali, ndr) per i

soldi che devono arrivare allo sport, ma noi siamo preoccupati

per le mancate promesse del governo: vogliamo i contributi a

fondo perduto per i mancati incassi, i contributi d’imposta per

le sponsorizzazioni. Siamo preoccupati anche per la questione

del lavoro sportivo, che dovrebbe vedere la luce solo il

prossimo anno”. Così il presidente della Federbasket, Gianni

Petrucci, all’ANSA al termine del Consiglio nazionale del Coni.

“La cosa non riguarda solo il basket ma tutti gli sport che

hanno tanti tesserati. Leggiamo che ci saranno contributi per

tutti e lo sport fa parte dell’eccetera. Non possiamo far parte

dell’eccetera”, ha aggiunto Petrucci. (ANSA).



