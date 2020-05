Sport: ripresa attività; Uisp live con Francesca Dallapè

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Come sarà la ripresa delle attività sportive? Il bene primario della salute, e quindi la necessitá per il futuro di maggior sicurezza in ogni aspetto della vita quotidiana, renderá migliori le nostre esistenze? A queste domande cercherà di rispondere l’incontro live in programma oggi lunedì 25 maggio, a partire dalle 17, dal titolo “La ripartenza dell’attività sportiva tra sicurezza, innovazione e trasformazione digitale. La sostenibilità economica degli impianti, la salute e la responsabilità”.

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Nuove strade per lo sport” organizzato dall’Uisp come occasione di dialogo con i propri partner che, con attenzione e sensibilità, sostengono lo sport sociale e per tutti.

L’incontro cade all’indomani della diffusione da parte dell’Uisp del Protocollo applicativo, predisposto in coerenza con quanto stabilito dal recente DPCM del 17 maggio e dalle Linee-Guida per l’attivita? sportiva di base e l’attivita? motoria in genere, gli allenamenti degli sport individuali e di squadra, emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire la graduale ripresa delle attivita? sportive, nel rispetto della sicurezza. Questa crisi prolungata ha messo a nudo alcune contraddizioni del sistema di sviluppo al quale eravamo abituati. Quali innovazioni sostenibili e trasformazioni digitali sono auspicabili? L’economia circolare ci indica una strada, quella di un approccio integrato che combini economia, ambiente, intervento sociale. Una formula che può essere applicata agli spazi e agli impianti adibiti allo sport. Parteciperanno all’incontro: Cristiano Brunetti, Uniontech; Andrea Crociani, Marsh Affinity; Francesca Dallapè, campionessa olimpica di tuffi; Gian Antonio Filisetti, Idroconsult; Gabriele Luppi, Waterproofing; Giorgio Pisano, Ecopneus; Emma Togni, TechSoup; Tiziano Pesce, Vicepresidente Uisp. (ANSA).



