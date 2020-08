Sport: Spadafora, approvata indennità per mese di giugno

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – “E’ stata approvata l’indennità anche

per il mese di giugno, stanziati 90 milioni di euro, stiamo

aspettando solo il trasferimento delle risorse a Sport e Salute,

poi partiranno i bonifici. Invece non ci sarà per luglio e

agosto, non credo si possa fare altro”: lo ha detto il ministro

per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora in una

diretta Instagram insieme al Capo Dipartimento per lo Sport

Giuseppe Pierro che ha illustrato i punti approvati dal Dpcm del

7 agosto.

“Sono stati approvati 20 milioni di euro in più per il

servizio civile – ha aggiunto -, il cui fondo quindi cresce

sempre di più”. Spadafora ha poi fattp un appello ai giovani “a

fare molta attenzione, perché i numeri (dei contagi n.d.r.) in

questi giorni non sono buoni”. (ANSA).



