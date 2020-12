Sport: Spadafora e ristori Partite Iva, ecco chi ha diritto

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Vorrei chiarire meglio la questione

dei ristori per le Partite Iva”. Così il ministro dello sport

Vincenzo Spadafora sul suo profilo Facebook. “Tutti coloro che

hanno partita Iva e che svolgono le attività di cui ai codici

Ateco di seguito indicati, anche singoli lavoratori autonomi,

hanno diritto – aggiunge il ministro – a un contributo a fondo

perduto. Questo contributo, che va da un minimo/fisso di 1000

euro (indipendentemente dal calo del fatturato per le partite

Iva aperte nel 2019) a un massimo di 150 mila euro a seconda del

calo del fatturato, non dipende dal colore della propria regione

e vale per tutti.

Il codice 960909 (altre attività di servizi per la persona nca)

vale solo per le zone rosse. Il contributo è stato corrisposto

automaticamente per coloro che avevano già beneficiato del

contributo a fondo perduto nella prima ondata. Gli altri possono

ancora fare domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate, fino al

15 gennaio 2021″.

I codici Ateco sono:

– 855100 (Corsi sportivi e ricreativi. Rientrano in questo

codice, tra gli altri, istruttori, insegnanti, allenatori

sportivi)

– 855201 (Corsi di danza)

– 493901 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non

facenti parte dei sistemi di

transito urbano o suburbano)

– 749094 (Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo

sport)

– 799011 (servizi di biglietteria per eventi sportivi e altri

eventi di intrattenimento)

– 931110 (Gestione di stadi)

– 931120 (Gestione di piscine)

– 931130 (Gestione di impianti sportivi polivalenti)

– 931190 (Gestione di altri impianti sportivi)

– 931200 (Attività di club sportivi)

– 931300 (Gestione di palestre)

– 931910 (Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi

sportivi)

– 931999 (Altre attività sportive) (ANSA).



