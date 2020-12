Sport: Spadafora, per ASD e SSD 80 milioni a fondo perduto

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – “Le 15.597 ASD e SSD che hanno

ricevuto il fondo perduto la volta scorsa, riceveranno non solo

il doppio ma anche un ulteriore bonus per le spese di

sanificazione e le utenze. In totale saranno 80 milioni di

euro”. Soldi che “nel giro di due o tre giorni arriveranno sui

conti correnti”. Lo scrive su Facebook il ministro con delega

allo Sport, Vincenzo Spadafora, a proposito delle misure a

favore di associazioni e società sportive dilettantistiche in

difficoltà a causa delle chiusure imposte dal Covid.

“Stessa cosa per coloro che hanno fatto la domanda per la

prima volta a novembre, ovvero 22.775 ASD e SSD: sulla base di

quanto dichiarato (che è tuttora in fase di verifica)

riceveranno un fondo per tutti gli affitti di questi mesi e un

ulteriore bonus per le spese di sanificazione e le utenze”

aggiunge il ministro.

“Aspettiamo il trasferimento di ulteriori 92 milioni di euro

(che dovrebbero arrivarci la prossima settimana) – scrive

ancora Spadafora – che serviranno invece per i bonifici a favore

delle ASD e SSD che hanno fatto domanda per la prima volta a

novembre. In totale, durante tutta l’emergenza, avremo sostenuto

38.372 ASD e SSD con 200 milioni di euro”.

“Pubblicherò il numero di ASD e SSD e i fondi ricevuti,

provincia per provincia – conclude Spadafora – Credo che nessuno

potrà dire di non essere stato sostenuto. Inoltre abbiamo

destinato altri fondi ad ASD e SSD attraverso il CONI, il CIP,

le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva anche per la

ripresa, di cui vi aggiornerò nel prossimo post”. (ANSA).



