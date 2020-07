Sport: Spadafora, prossimi mesi avremo sfide molto difficili

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “Nei prossimi mesi avremo sfide molto

difficili da affrontare”. Parola del ministro dello sport

Vincenzo Spadafora secondo cui “le scelte da prendere

incideranno in maniera determinante sull’intero mondo sportivo e

dobbiamo fare in modo che questo continui a tenere vivo quel

tessuto sociale ed economico che è vitale per interi territori,

in special mondo per le giovani generazioni”.

“Sono pienamente consapevole – aggiunge Spadafora sulla sua

pagina Facebook – delle difficoltà che sta vivendo il mondo

dello sport. Anche per questo, oggi ho incontrato i

rappresentati del Comitato 4.0, composto dai rappresentanti

della Lega Pro di calcio, Serie A di basket e pallavolo maschile

e femminile. I temi discussi – prosegue il ministro dello sport

– sono stati diversi e tutti meritevoli di estrema attenzione:

dall’apertura degli stadi al confronto sul protocollo sanitario,

dal credito di imposta sulle sponsorizzazioni al testo unico di

riforma dello sport”. (ANSA).



—

