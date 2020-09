Sport: Spadafora, tra qualche giorno pagamento bonus giugno

(ANSA) – ROMA, 02 SET – “In molti nelle scorse settimane mi

avete segnalato che il bonus per i collaboratori sportivi era

stato decurtato per i tutor del progetto ‘Sport di Classe’.

Insieme al Dipartimento per lo Sport abbiamo approfondito le

norme, e oggi abbiamo scritto a Sport e Salute chiedendo di

rivalutare questa decisione e procedere all’accredito della

cifra completa anche per i tutor”: così il ministro per le

politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora in un post

sulla sua pagina facebook..

“In merito al bonus di giugno: ancora qualche giorno per gli

adempimenti necessari affinché i 90 milioni transitino nelle

casse di Sport e Salute e arriveranno i bonifici”, ha concluso

Spadafora. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte