Sport: Spadafora, un bel lavoro con le forze di maggioranza

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – “Devo ringraziare tutte le forze

politiche di maggioranza, stiamo facendo un bel lavoro insieme

per dare allo sport tutto quel sistema di regole che merita”.

Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sulla sua pagina

Facebook. “La prossima settimana nel consiglio dei ministri –

aggiunge – dovremmo riuscire a portare a casa finalmente le

risorse per le indennità di giugno, anche se siamo già in

ritardissimo, e anche per le asd e e ssd ci saranno ulteriori

risorse oltre a quelle che abbiamo stanziato e il credito di

imposta. Insomma – conclude il ministro – non ci fermiamo

neanche un minuto finchè non avremo avuto tutto quello che il

mondo dello sport merita per se stesso e per i territori in cui

opera”. (ANSA).



