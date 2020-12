Sport: Spadafora,ok trasferimento 170 mln per bonus dicembre

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – “Ho appena ricevuto l’ottima notizia

dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ringrazio, che

è stato già autorizzato il trasferimento dei 170 milioni di euro

a Sport e Salute per il bonus di dicembre e i 92 milioni al

Dipartimento dello Sport per erogare il fondo perduto a coloro

che hanno fatto la domanda per la prima volta a novembre. Quindi

la prossima settimana il Dipartimento per lo Sport provvederà ai

bonifici per il fondo perduto e mi auguro che anche Sport e

Salute possa essere celere nell’erogazione del bonus”: così il

ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo

Spadafora, sul suo profilo facebook.

“Vi ringrazio perché oggi molti di voi hanno voluto

confermare con un messaggio l’arrivo del fondo perduto sui conto

correnti – scrive il ministro – Non cifre simboliche ma diverse

migliaia di euro, necessarie a coprire affitti e utenze di

questo ulteriore periodo di chiusura, oltre alle spese sanitarie

effettuate prima dello stop”.

“Sto cercando una soluzione anche per alcuni lavoratori con

partita Iva – aggiunge Spadafora – Effettivamente diversi di

loro sono rimasti esclusi dagli ultimi provvedimenti: purtroppo

è difficile quantificare destinatari e risorse perché, pur

avendo una partita Iva, non esiste una procedura specifica che

ci consenta di individuare solo coloro che lavorano in ambito

sportivo.

Ad ogni modo, non ci fermeremo fino a quando non avremo fatto il

massimo per tutti!”. (ANSA).



—

