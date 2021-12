Sport: Tamberi “vincere è come una droga, non basta mai”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 14 DIC – “Dopo tanti anni che si insegue un

obiettivo così grande si fatica anche a realizzare che sia vero.

Non avrei potuto immaginarlo in modo più bello. Una vittoria che

rimarca anche l’amicizia”: così Gianmarco Tamberi torna sul

trionfo di Tokyo nel salto in alto al fianco dell’amico Barshim,

con cui ha condiviso il primo posto. Una vittoria che gli è

valsa anche il premio di ‘Emozione dell’anno’ ai Gazzetta Sports

Awards “In questo anni era la viglia di riscatto a spingermi.

Noi atleti ci nasciamo con la voglia di vincere. Non basta mai.

La vittoria è come una droga”. (ANSA).



