Sport: Valente, Necessaria certezza sui fondi

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Pur apprezzando gli sforzi dei

colleghi che hanno elaborato la proposta di revisione

costituzionale per inserire l’attività sportiva in Costituzione,

mi preme sottolineare come alcuni toni eccessivamente enfatici

per l’approvazione di questa legge, vadano in parte smorzati.

Nel merito, la modifica proposta non comporta obblighi normativi

direttamente applicabili e non è programmatica poiché, nel

limitarsi a riconoscere il valore dell’attività sportiva, non

indica al legislatore alcun obiettivo politico futuro”: lo

dichiara in una nota il deputato del M5s Simone Valente “La modifica costituzionale – prosegue il parlamentare – non

impegna infatti Governo e Parlamento a promuovere, tutelare,

incentivare la pratica sportiva. Ne riconoscerebbe l’astratto

valore che certamente già oggi, a Costituzione invariata, non è

mai stato messo in discussione e si limita ad una mera

enunciazione di principio: l’attività sportiva in tutte le sue

forme ha un valore educativo, sociale e di promozione del

benessere psicofisico”.

“Bene che si ponga l’attenzione sull’importanza dell’attività

fisica e dello sport – conclude Valente – ma è necessario

avviare un dibattito sempre più ampio affinché lo sport, i

lavoratori sportivi, le famiglie, i bambini abbiamo certezze

sulle risorse in questo momento storico così complesso. E le

certezze possono essere date solo da uno Stato che intenda lo

sport e l’esercizio fisico come un diritto delle persone da

finanziare con tutte le risorse necessarie”. (ANSA).



