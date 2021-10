Sport: Vezzali ‘Da Parlamento attenzione a gruppi sportivi’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 OTT – “Deputati e deputate hanno capito che

i gruppi sportivi sono il punto di forza dello sport italiano. Il Parlamento mi ha chiesto come possono intervenire per

implementare un sistema che funziona, c’è grande attenzione” lo

ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali a

margine del III Raduno del Gruppo Sportivo della Polizia di

Stato Fiamme Oro. Poi ha continuato: “Credo che i gruppi

sportivi e il sistema scolastico italiano debbano lavorare in

sinergia per migliorare quello che è il nostro mondo. Sport e

studio non devono vivere in contrasto, un’atleta non deve

scegliere”. (ANSA).



