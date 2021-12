Sport: Vezzali, in arrivo seconda tranche contributi a sdd e asd

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Entro la prossima settimana le oltre

35mila società ed associazioni sportive dilettantistiche

italiane riceveranno la seconda ed ultima parte della seconda

tranche dei contributi a fondo perduto. Lo rende noto la

sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. La conclusione

dell’iter tecnico burocratico di autorizzazione al pagamento

permetterà agli uffici del Dipartimento per lo Sport di erogare

automaticamente quanto ancora spettante alle Asd e Ssd.

“Si tratta – dichiara la Sottosegretaria – di una iniezione

di risorse pari a 100 milioni che andranno a supportare il

movimento sportivo italiano. So bene quanto questa seconda

tranche sia stata attesa dalle società ed associazioni sportive,

ho chiesto agli uffici di essere quanto più rapidi possibile

nell’erogazione affinché queste risorse possano davvero

sostenere l’attività sportiva di base proprio in questa fase

finale dell’anno solare. L’impegno del Governo – conclude la

Vezzali – prosegue per permettere allo sport italiano di

rialzarsi e ripartire dopo la pandemia”. (ANSA).



