Sport:fondo perduto;Spadafora,martedì i bonifici a Asd e Ssd

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – “Concluse tutte le procedure

amministrative e i dovuti controlli! Martedì 15, il Dipartimento

per lo Sport effettuerà i bonifici a favore di 19.009 ASD e SSD

che hanno fatto domanda per la prima volta a novembre, per un

totale di 79.982.590 euro”. Lo annuncia il ministro dello sport

Vincenzo Spadafora sulla sua pagina Facebook. “Nelle somme

bonificate saranno compresi – aggiunge il ministro – gli affitti

e le utenze per tutto questo ulteriore periodo di chiusura,

oltre alle spese sanitarie effettuate prima della chiusura,

secondo le cifre da voi dichiarate e tenuto conto dei riscontri

effettuati con l’Agenzia delle Entrate. Sommando questi dati a

quelli della scorsa settimana, per questa seconda chiusura

forzata, partita il 25 ottobre, 34.606 ASD e SSD hanno ricevuto

159.971.737 euro. Un aiuto concreto e di dimensioni davvero

importanti che deve traghettarci alla riapertura che tutti

auspichiamo possa avvenire a gennaio. (ANSA).



—

