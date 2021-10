Sport:Ics a Bosco Mesola per inaugurazione palestra comunale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Continuano gli interventi

dell’Istituto per il Credito Sportivo sui territori, dal Nord al

Sud Italia, per la riqualificazione dei luoghi di Sport e

Cultura. A Bosco Mesola, piccolo centro da poco più di duemila

abitanti in provincia di Ferrara, è stata inaugurata la nuova

Palestra Comunale.

Grazie al bando “Sport Missione Comune”, l’ICS ha concesso un

finanziamento di circa 165 mila euro al Comune per la

realizzazione di una nuova copertura in acciaio, che ha

sostituito la precedente composta da lastre di cemento-amianto,

e un nuovo sistema di smaltimento dell’acqua piovana.

A completare i lavori, la tinteggiatura dell’impianto, la

sostituzione di alcune pavimentazioni, rivestimenti, sanitari e

parti dell’impianto idrico. Rinnovati anche gli arredi interni,

come panchine e armadietti, e le attrezzature sportive.

Una struttura completamente rinnovata che rappresenta un punto

di riferimento per l’intera Comunità e nella quale gli studenti

e le associazioni sportive possono tornare a praticare sport in

sicurezza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte