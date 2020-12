Sport:’opportunità e criticità’, Aic discute di riforma

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – ‘Le opportunita’ e le criticita’

della riforma’ dello sport. E’ il tema sul quale l’Associazione

Italiana Calciatori ha organizzato venerdi 18 dicembre, dalle

ore 16.00 in diretta sulla pagina Facebook AIC, un convegno per

affrontare e discutere i nodi della riforma dello Sport.

L’incontro sarà diviso in due momenti: un primo modulo dedicato

agli interventi di esperti/e del settore, e un secondo modulo

dedicato ai rappresentanti delle forze politiche.

La figura del lavoratore sportivo, l’abolizione del vincolo, il

professionismo femminile appena approvato dalla FIGC, le novità

fiscali e previdenziali nella riforma, saranno i principali temi

trattati nel corso dei lavori. Concluderà il convegno il neo

Presidente AIC Umberto Calcagno. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte