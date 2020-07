Sport:Valente, su credito imposta sponsor altro passo avanti

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “Ci siamo quasi. Altro passo in

avanti, importantissimo per il credito d’imposta in favore delle

imprese che decidono di sponsorizzare le società sportive: il

Parlamento ha approvato poco fa lo scostamento di bilancio. Le

risorse ora a disposizione dovranno arrivare in CdM tra pochi

giorni e il percorso sarà compiuto”. Lo scrive su Instagram

Simone Valente, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione

Cultura. “Un ringraziamento particolare al Ministro Gualtieri

per aver ascoltato le richieste del Comitato 4.0”, aggiunge

Valente. (ANSA).



