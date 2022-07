Sposa dell’Isis condannata a 5 anni e mezzo in Germania

Condividi l'articolo

Una donna tedesca di origini afgane che aveva raggiunto lo Stato Islamico dalla Germania è stata condannata a cinque anni e mezzo di prigione.

Il tribunale di Amburgo ha riconosciuto la 34enne colpevole di appartenenza a un’organizzazione terroristica estera, favoreggiamento di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

La donna si era recata nei territori dell’Isis, in Siria, otto anni fa. Sul posto si era sposata in successione con diversi miliziani del gruppo terroristico. Con l’ultimo marito aveva anche gravemente maltrattato e abusato una donna yazida ridotta in schiavitù. L’accusata era stata arrestata dalle forze curde nel 2017 e rimandata in Germania quattro anni dopo.

Sempre in Germania, martedì scorso il tribunale di Duesseldorf ha invece condannato a tre anni e mezzo di carcere un’altra donna che aveva raggiunto il cosiddetto Stato Islamico nel 2015.



