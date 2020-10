Spostamenti tra Comuni e pugno duro sui ristoranti: la bozza del nuovo Dpcm

Il governo va verso l’ennesima stretta per arginare la diffusione del Coronavirus. Preoccupati dal costante ed esponenziale aumento dei nuovi contagi, i giallorossi stanno studiando le ulteriori restrizioni da inserire nel prossimo Dpcm e hanno già avviato la fase di confronto con gli enti locali. Stando a quanto si apprende da una prima bozza (clicca qui per leggerla), che potrebbe comunque subire delle sostanziali modifiche, per bar e ristoranti potrebbe arrivare il pugno duro: a partire da lunedì 26 ottobre le attività dei servizi di ristorazione “ sono sospese la domenica e i giorni festivi “; negli altri giorni le attività in questione “ sono consentite dalle ore 5 fino alle 18 “. Il consumo al tavolo sarebbe consentito per un massimo di quattro persone, “ salvo che siano tutti conviventi “. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza alcun limite di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, “ limitatamente ai propri clienti “.

Molto probabilmente scatterà lo stop per palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali – “ fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza ” – centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Possibile serrata anche per sale scommesse, bingo, e casino. Viene inoltre “ fortemente raccomandato ” di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, “ salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune “.