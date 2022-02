Spread Btp-Bund ancora a 154 punti, tensione su bond europei

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Seduta di forte tensione e tassi in

altalena sui mercati dei titoli di Stato europei, con

ripercussioni sui prodotti dei Paesi con il debito pubblico più

elevato, anche vista delle prossime scelte della Bce sui tassi.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, in un clima di

forte volatilità, è tornato anche ai massimi della giornata

verso quota 154 punti base, con il rendimento del prodotto del

Tesoro prossimo all’1,7%. Si tratta dei livelli più elevati

rispettivamente dal settembre 2020 e dal maggio dello stesso

anno.

Il nervosismo, secondo gli operatori più di possibili

tensioni nella maggioranza di governo, sta influenzando anche

Piazza Affari, che si avvicina a metà giornata in calo dell’1,3%

e si conferma, seguita da vicino da Francoforte, come la Borsa

al momento più debole nel Vecchio continente.

Il listino azionario di Milano è appesantito da alcuni

titoli come Poste, passata anche per l’asta di volatilità, che

cede il 4% anche dopo una riduzione da parte di Equita dal suo

portafoglio principale. Sullo stesso piano i cali di Saipem e

Stellantis, mentre Eni tiene sopra la parità in linea con il

petrolio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte