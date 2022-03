Spread Btp-Bund apre poco mosso a 152, rendimento al 2,05%

Condividi l'articolo

Avvio sostanzialmente invariato per lo spread tra Btp e Bund tedesco, a 152 punti base. Il rendimento del nostro decennale si mantiene al 2,05%, in linea con la chiusura di ieri.

Avvio di seduta debole per la Borsa di Mosca (-0,2%), nella seconda seduta di riapertura dopo uno stop durato quasi un mese. Sul listino moscovita trattano al momento solo 33 titoli e sono vietate le vendite da parte degli stranieri, come pure lo short selling mentre il fondo sovrano russo, secondo indiscrezioni, ha una disponibilità di 10 miliardi di dollari per sostenere il mercato azionario.

