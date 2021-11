Sprint finale alla Cop26 ma Cina e Russia frenano

Condividi l'articolo









di Stefano Secondino

Il rush finale è cominciato. La Cop26 vuole chiudere con un risultato storico, una serie di impegni dei paesi per tenere il riscaldamento globale sotto 1 grado e mezzo. Ma la strada è in salita. Prima del rush notturno i dossier più spinosi erano ancora aperti: su mercato del carbonio, trasparenza e Paris Rulebook un accordo non c’era. La presidenza britannica vuole arrivare con un documento definitivo, per farlo approvare nella notte. Ma Cina e Russia contestano l’ultima bozza diffusa stamani, e i giochi sono ancora aperti.

La giornata a Glasgow è cominciata alle 7:13 con la pubblicazione della seconda bozza del documento finale, con le osservazioni fatte ieri dai ministri dei paesi partecipanti. Rimangono l’obiettivo di stare sotto 1,5 gradi, il taglio del 45% delle emissioni al 2030 rispetto al 2010, e zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Rimane anche l’impegno ad aggiornare nuovamente gli impegni di decarnbonizzazione entro la fine del 2022.

Di nuovo c’è che il documento sollecita i paesi ricchi a raddoppiare entro il 2025 i fondi per gli aiuti ai paesi più vulnerabili, Tuttavia, dalla seconda bozza sparisce il termine del 2023 per istituire il fondo di aiuti da 100 miliardi all’anno. Il fondo va fatto, ma nessuno si prende impegni troppo stretti. Ma i problemi veri sono altri. Nella seconda bozza, i paragrafi su Paris Rulebook e trasparenza sono vuoti. Il primo è l’insieme di regole per mettere in pratica l’Accordo di Parigi, il secondo è il “reporting format”, cioè le norme comuni con le quali gli stati comunicano i progressi fatti nella decarbonizzazione.

Non sono questioni tecniche e secondarie. Le regole per decarbonizzare pongono vincoli stringenti agli stati. Per Usa e Ue, che hanno le tecnologie per le energie pulite, non è un problema porsi obiettivi rigidi. Anzi, è un incentivo alla riconversione industriale verde. Ma per un paese emergente come la Cina, o uno che vive di idrocarburi come la Russia, norme di decarbonizzazione troppo dure sono un danno economico. E poi c’è il dossier dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, quello che prevede il mercato globale del carbonio. In pratica, una tassazione delle emissioni, come l’Ets della Ue, con la possibilità per chi emette meno di vendere le sue quote di emissioni a chi emette di più.

