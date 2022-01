Sprofondo Hazard, oggi il suo cartellino vale 18 mln

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Eden Hazard, nei giorni scorsi, dopo

avere rivelato in Belgio di voler lasciare il Real Madrid in

questo mercato invernale, ha fatto parlare di sé. Stufo delle

continue sostituzioni de parte di Carlo Ancelotti, il fantasista

ex Chelsea – come conferma il Mundo Deportivo – intende mettere

fine alla propria esperienza con i ‘blancos’, dove in due

stagioni e mezzo ha giocato ben al di sotto delle aspettative.

Al punto che il valore di mercato del suo cartellino è sceso nel

corso delle stagioni fino a toccare i 18 milioni. Una cifra,

questa, che riporta al 2011 quando Hazard – oggi 31enne –

giocava nel Lilla, in Ligue 1, ed era una giovane promessa del

calcio europeo. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte