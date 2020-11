Spunta una mail anti Mes, poi l’ordine di ignorarla: scoppia il giallo nel M5s

Lo spinosissimo nodo del Mes continua a tenere banco sul tavolo di un governo sempre più frammentato in due fazioni contrapposte: da una parte troviamo l’asse Pd-Italia Viva, favorevole a utilizzare le risorse del Fondo salva-Stati, dall’altra il blocco del Movimento 5 Stelle, contrario al Meccanismo europeo di stabilità.

Grillini e Mes

La linea dei grillini, nonostante alcune timide aperture, è chiara: no ai 37 miliardi del Mes e no, altrettanto rigoroso, a una riforma del Fondo salva-Stati. Eppure, secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, in casa M5s c’è un giallo a dir poco particolare. Riguarda una mail inoltrata oggi dalla comunicazione pentastellata ai deputati, contenente una scheda dal titolo emblematico: ”La riforma del Meccanismo europeo di stabilità – Novità ed elemento critici”.

Nell’oggetto della suddetta mail veniva di fatto ribadito il no del Movimento al Mes. Dopo l’invio è però arrivato un dietrofront dello staff, che con una nuova mail ha chiesto “ cortesemente ” ai parlamentari “ di non prendere in considerazione l’allegato ” in quanto “ vi è stato un errore nell’inoltro della email “.

Una strana mail

Gli eletti grillini sono rimasti a dir poco perplessi dai messaggi ricevuti. La domanda che in molti si sono posti è stata una: perché la scheda è stata disconosciuta dalla comunicazione? Non sono mancati, tra le varie spiegazioni, anche commenti arrivati a sfiorare il complottismo.

Certo è che il documento è datato 27 novembre. L’incipit del testo è il seguente: “ Il Mes non è lo strumento adatto a superare questa crisi e lo abbiamo dimostrato argomenti alla mano, anche perché oggi l’Italia si finanzia sui mercati a tassi di interesse molto bassi, addirittura negativi sui titoli di Stato con scadenza inferiore ai 5 anni “.

Sulla riforma del Mes, “ che è in discussione da tempo in Europa, abbiamo allo stesso modo evidenziato le nostre forti perplessità a suo tempo e ora aspettiamo le audizioni del Ministro dell’Economia Gualtieri nelle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato e poi le comunicazioni del Presidente Conte in vista del Consiglio Europeo del 9-10 dicembre “.

“ In ogni caso “, si legge ancora, “ va chiarito che l’Italia non accederà al Mes con il MoVimento 5 Stelle al governo “. Nel testo viene analizzato il funzionamento del Mes oggi e le novità della riforma rispetto al Trattato originario: “ Il confine tra liquidità precauzionale e liquidità rafforzata diventa più netto “, prosegue la scheda.