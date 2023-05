Stadio Palmeiras primo dove si entra solo con biometria facciale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Un’importante novità tecnologica

applicata al calcio arriva dal Brasile. Oggi, in occasione della

partita di campionato contro il Gremio, nello stadio del

Palmeiras, l’Allianz Parque, i tifosi potevano entrare soltanto

tramite riconoscimento facciale. Infatti agli ingressi di ogni

settore dell’impianto erano stati fissati i ‘lettori’ per

rendere possibile la biometria facciale, e così i 37.532

spettatori che hanno assistito al match hanno fatto il loro

ingresso passando per questi varchi. Il Palmeiras ha poi fatto

sapere che ci sono stati problemi solo nel 3% dei casi, dovuti

al fatto che c’era stato chi, nonostante la novità tecnologica,

aveva ceduto il proprio biglietto ad altri.

Tutto ciò , ha spiegato la presidente del ‘Verdao’ Leila

Pereira, per “combattere l’azione criminosa dei bagarini, e di

questo sono davvero orgogliosa perché stiamo constatando che è

valsa la pena impegnarci in questo senso. Con l’installazione

degli apparati per il riconoscimento facciale in tutti gli

ingressi nello stadio pensiamo di aver trovato una soluzione a

un problema grave, quello del ‘mercato nero’ dei biglietti”.

Unica eccezione la Tribuna Vip, dove per ora si entra ancora

con i sistemi normali: “ma quella è gente che non fa ricorso ai

bagarini”, è stata la spiegazione fornita dal club. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte