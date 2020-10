Stalking e minacce a disabile per parcheggio, 3 indagati

(ANSA) – GENOVA, 22 OTT – Dal 2015 a oggi hanno insultato,

denigrato e minacciato un 51enne disabile arrivando a

danneggiarne il furgone perché a loro dire il mezzo occupava

troppo spazio nel parcheggio. Protagonisti due uomini di 75 e 78

anni e una donna di 59, residenti in un condominio a Genova, nel

quartiere di Di Negro. Sono accusati dalla procura di Genova,

che ha chiuso le indagini, di stalking aggravato dalla

minorazione fisica della vittima e danneggiamento. Secondo

l’accusa la donna, in particolare, moglie di uno degli altri due

indagati, buttava avanzi di cibo sul mezzo di proprietà della

vittima, per attirare topi e piccioni. In un’occasione uno degli

accusati è arrivato a rigarne la carrozzeria. Un altro

parcheggiava ripetutamente lo scooter a ridosso del parcheggio

disabili assegnato alla vittima impedendo così lo scarico della

carrozzina del disabile che veniva ripetutamente vessato al

telefono, al citofono o addirittura minacciato per strada: “Non

provare più a mandarmi i vigili a casa, non me ne frega niente

che sei in carrozzina, ti faccio del male”. In seguito a questi

ripetuti atti vessatori il 51enne era arrivato a cambiare le

proprie abitudini di vita temendo per la propria incolumità e

per quella della sua famiglia, a cominciare dalla moglie

apostrofata dagli indagati “cameriera” o “badante”. (ANSA).



