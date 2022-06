Stalking:tormenta ex, divieto avvicinamento per una 32 enne

Condividi l'articolo

(ANSA) – MONZA, 02 GIU – Una donna di 32, di Seregno (Monza),

è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di

avvicinamento, emessa dal Gip di Monza, per stalking aggravato

nei confini dell’ex compagno, 42 anni, brianzolo.

La donna, secondo le indagini dei carabinieri, dopo averlo

frequentato per circa due mesi, dal febbraio 2021 a oggi lo ha

tormentato costringendolo a disattivare il citofono, cambiare

numero di telefono e trasferirsi da un amico, pur di evitarla.

In un’occasione la donna, origini calabresi ma trasferitasi in

Brianza da tempo, gli ha distrutto la macchina a bastonate e ha

minacciato di bruciargli la casa e farlo picchiare da alcuni

suoi amici. In caso di violazione del provvedimento la donna

andrà in carcere. (ANSA).



