Stankovic: Dico bravi ai ragazzi anche se sconfitti

(ANSA) – GENOVA, 08 GEN – “Sono orgoglioso dei miei ragazzi,

hanno dato tutto e non era facile avere questo atteggiamento

quando ti trovi a giocare in 10 uomini dal 38′ del primo tempo e

hai davanti il Napoli”, spiega il tecnico della Sampdoria Dejan

Stankovic analizzando il match. Sperava di dare continuità dopo

la vittoria in trasferta sul Sassuolo, pur sapendo che sarebbe

dovuta servire una impresa davanti a un Napoli fortissimo e in

più ferito per la sconfitta contro l’Inter e invece ha dovuto

registrare una battuta d’arresto: “Il rigore parato da Audero ci

aveva dato carica e anche dopo aver subito il gol di Osimhen

siamo rimasti in partita, poi quando ci siamo trovati in

inferiorità numerica tutto è stato più difficile. E’ sempre

difficile con un uomo in meno, figurati contro il Napoli e in

svantaggio. Nonostante questo non siamo stati sovrastati e

abbiamo tenuto bene il campo. Ecco perché dico che voglio fare i

complimenti alla squadra anche se abbiamo perso. Sono stati

bravi a restare sul pezzo fino alla fine, ma adesso dobbiamo

voltare subito pagina”.

Mostra fiducia Stankovic anche se la classifica della Samp

preoccupa. “Ci credo nell’obiettivo salvezza, lo ribadisco anche

stasera dopo questa sconfitta. Se l’atteggiamento dei ragazzi è

quello che hanno fatto vedere oggi sono fiducioso e sono

convinto che possiamo farcela”. (ANSA).



