Starbuck ha visto nascere il suo primo negozio sindacalizzato, a Buffalo, stato di New York, dove 19 dipendenti contro 8 hanno votato a favore della rappresentanza sindacale. Lo riferiscono i media Usa, in attesa del conteggio dei voti via posta in altri due negozi della stessa area. La celebre catena di caffe’ ha combattuto attivamente per decenni la sindacalizzazione dei suoi locali.

