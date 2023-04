Start Romagna. ATTIVA LA PIATTAFORMA PER LA RICHIESTA DEL BONUS TRASPORTI 2023

Condividi l'articolo

Start Romagna, 28 aprile 2023 – Start Romagna ricorda che dallo scorso 17 aprile è attiva la piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero del Lavoro per accedere al Bonus trasporti 2023, il beneficio per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale rivolto a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito personale complessivo per l’anno 2022 non superiore a 20mila euro.

La domanda può essere presentata accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e permette di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento personale mensile, plurimensile o annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

I clienti di Start Romagna che rispettano i requisiti possono usufruire del bonus per acquistare gli abbonamenti venduti da Start. Il bonus può essere utilizzato solo presso i Punto Bus (a Cesena, Forlì, Ravenna, Riccione o Rimini) e non nelle rivendite autorizzate e non dà diritto a resto.

Per usufruire del bonus, i clienti si devono presentare presso uno dei Punto Bus Start Romagna con il bonus in formato cartaceo stampato dal sito del Ministero.

Si può fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino ad esaurimento risorse.

Il bonus deve essere utilizzato entro il mese di rilascio, oltre la scadenza non sarà più utilizzabile ed andrà presentata una nuova richiesta.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi di Start Romagna (InfoStart 199.11.55.77, WhatsApp 331.65.66.555 e canali Telegram), attivi con orario 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì, 8:00-14:00 il sabato.