Start up sammarinese innovativa nel mercato dell’arte, cerca nella provincia di Rimini…

Start up innovativa nel mercato dell’arte, con sede nella Repubblica di San Marino, cerca nella provincia di Rimini un/a giovane laureato/a in materie attinenti all’arte contemporanea per uno stage di quattro mesi con possibile assunzione finale.

Il candidato dovrà avere conoscenza dell’arte dei nostri giorni, del sistema dell’arte e una buona proprietà della lingua inglese. Lo stage sarà rivolto ad approfondire lo studio degli artisti contemporanei, dei metodi del mercato, dei sistemi di promozione sui social networks. Si chiede di inviare un curriculum e una lettera di motivazione a amministrazione@artsharesales.com entro sabato 6 giugno p.v.