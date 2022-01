Start-up ‘stampa’ pesce vegetale simile a quello vero

Condividi l'articolo

Sembra un trancio di salmone ma è totalmente vegetale e la sua configurazione è data da una stampante 3D. E’ quello a cui sta lavorando – prima al mondo dopo altre aziende che si sono dedicate alla carne ‘non carne’ – la start-up’ israeliana ‘Plantish’ che conta in breve tempo di passare anche ad altri tipi di pesce ( anche mitili e crostacei) ma tutti rigorosamente vegani.

Scopo della nuova start-up – hanno riferito i media – è di “salvare il delicato tessuto vitale dell’oceano utilizzando materiali a base vegetale per sviluppare un sostituto con lo stesso aspetto, consistenza, gusto e valori nutrizionali dei veri prodotti ittici”. “Il pesce è l’animale più cacciato al mondo. Se non faremo qualcosa – ha detto a Ynet Ofek Ron fondatore della ‘Plantish’ e convinto vegano – in pochi decenni probabilmente non ci sarà più pesce nel mare”.



