Stasera Beethoven dal Teatro Carlo Felice di Genova su Ansa,it

Anche il Teatro Carlo Felice di Genova, chiuso al pubblico in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, partecipa al palinsesto Aperti, nonostante tutto, promosso dall’ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) e sostenuto dall’ANSA.

Il primo appuntamento, giovedì 26 novembre alle ore 21 su www.anfols.it, su www.ansa.it e sui canali social del Teatro Carlo Felice, vede sul podio Francesco Ivan Ciampa, che dirige l’Orchestra del Teatro Carlo Felice in un concerto interamente beethoveniano, in omaggio al 250° anniversario della nascita del grande compositore tedesco. In programma, due Ouverture di forte impatto drammatico, Egmont op. 84 e Coriolano op. 62, e la Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92, la più trascinante delle sinfonie di Beethoven, la cui incontenibile energia ritmica ispirò a Wagner la celebre definizione di “apoteosi della danza”.

