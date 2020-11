Stati Generali M5S, ci sarà Conte. Tra gli oratori Di Maio, Fico e Dibba

Si sono concluse le votazioni per la scelta, tra 978 candidati, dei 30 iscritti M5s che interverranno domenica 15 novembre al dibattito pubblico, che seguirà i tavoli di lavoro nazionali degli Stati Generali. Tra loro ci sono Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Non figurano nella lista Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

Tra gli altri “oratori” scelti ci sono anche Paola Taverna, Lucia Azzolina, Stefano Buffagni, Manlio Di Stefano, Luigi Gallo, Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Su decisione del capo politico del Movimento è stato deciso di rendere noti esclusivamente i 30 candidati più votati, in ordine alfabetico e senza indicazione delle preferenze. I risultati e la relativa certificazione del voto completo di tutte le preferenze espresse saranno pubblicati solo dopo l’elezione dell’organo di direzione del Movimento 5 Stelle. Di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco dei 30 più votati. Azzolina Lucia, Bernini Paolo, Brambilla Matteo, Buffagni Stefano, Caramiello Alessandro, Corrado Gianluca, Di Battista Alessandro, Di Maio Luigi, Di Stefano Manlio, Ferrara Paolo, Ferrara Roberto, Fico Roberto, Floridia Barbara, Gallo Luigi, Gianotti Alessandra, Giarrusso Dino, Grillo Giulia, Gubitosa Michele, Iovino Luigi, Laricchia Antonella, Mazzoni Elena, Muto Crescenzo, Presutto Vincenzo, Quartini Andrea, Taverna Paola, Tofalo Angelo, Toninelli Danilo, Torto Daniela, Trenta Elisabetta, Trevisi Antonio.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà domenica agli Stati generali del M5s. A quanto si apprende il premier avrebbe acconsentito di prendere parte alla giornata conclusiva della kermesse per un saluto. La giornata verrà aperta dal capo politico del M5s Vito Crimi, seguito dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Sono stati 26.365 gli iscritti a Rousseau che hanno partecipato al voto per la scelta dei 30 iscritti che interverranno domenica 15 novembre al dibattito pubblico che seguirà i tavoli di lavoro nazionali degli Stati Generali del M5s. Gli oltre 26 mila iscritti hanno espresso complessivamente un totale di 57.172 preferenze. “Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche” commenta l’associazione sottolineando come, “anche in questa occasione, per tutta la durata delle votazioni sono stati attivi i nostri servizi di assistenza: il supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale Associazione Rousseau e il sistema di ticketing che consente di inviare richieste di supporto tramite le FAQ di Rousseau”

E’ la Campania la regione più rappresentata con la scelta dei 30 iscritti al M5s che concluderanno i lavori degli Stati Generali M5s. Lo precisa l’associazione Rousseau indicando che la Campania è seguita dalla Lombardia e dal Lazio. Dei 30 candidati più votati, sottolinea Rousseau, 21 sono uomini e 9 donne, suddivisi in 11 deputati, 4 senatori, 1 parlamentare europeo e 1 consigliere regionale, 5 consiglieri comunali, 1 consigliere municipale e 7 attivisti. Tra questi ultimi figurano 2 facilitatori del Team del Futuro e un referente della piattaforma Rousseau. Il processo di voto – riferisce ancora l’associazione – è durato una settimana. Gli iscritti hanno avuto quattro giorni per sottoporre la propria candidatura. A seguire due giorni sono stati dedicati all’esposizione dei profili dei candidati per consentire a tutti visionarli con attenzione, filtrarli in base ai meriti e alle competenze ed esprimere con maggiore consapevolezza la propria preferenza. Infine il voto aperto per 24 ore continuative, giorno e notte, per consentire anche ai residenti all’estero di poter votare.



