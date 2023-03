Stato imbroglione … di Sergio Pizzolante

Come ho già scritto, il super bonus 110 non doveva essere fatto. Non così.

Io avevo inviato una approfondita analisi al Presidente di Enea e al Presidente della Commissione Finanza della Camera e a un bel po’ di giornalisti economici.

Era chiaro, 110 era troppo, non puoi togliere la concorrenza dal mercato e non puoi regolarla con la burocrazia. L’eccesso di burocrazia chiama truffa. Non puoi imporre prezzi massimi perché poi quelli diventano subito minimi, drogando il mercato.

Non puoi aprire alle Banche, trasformando così il credito in moneta. Poi le banche chiudono e il credito diventato moneta diventa subito carta straccia. Una follia.