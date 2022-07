Stefano Accorsi a Bologna per ‘Sotto le stelle del cinema’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 LUG – Una serata ‘Sotto le stelle del

cinema’ in compagnia di Stefano Accorsi a Bologna.

L’appuntamento è per lunedì 11 luglio, alle 21.45, in piazza

Maggiore, dove l’attore presenterà i video-racconti di Via

Emilia, il progetto di promozione turistica nazionale e

internazionale dell’Emilia-Romagna, avviato a fine 2020 e

prodotto da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con le

Destinazioni turistiche regionali e la Cineteca di Bologna.

Stefano Accorsi ha raccontato negli ultimi mesi sui suoi

canali social e su quelli della promozione turistica regionale

le tante eccellenze della regione attraverso clip ironiche e

autentiche allo stesso tempo. I video-racconti del progetto Via

Emilia, realizzati dalla casa di produzione bolognese The Solo

House, hanno raggiunto ad oggi oltre 11 milioni di

visualizzazioni online. A seguire sarà proiettato il

documentario di Luca Postiglioni ‘La piazza che verrà, Bologna e

il cinema’, prodotto da Rai Movie. Un ritratto di Bologna

attraverso lo sguardo dei cineasti e degli autori che ne hanno

raccontato lo slancio verso il futuro, la generosità, i momenti

bui e la capacita? di resistere e riproporsi come simbolo di

progresso e creatività. (ANSA).



