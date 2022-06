Stefano Massini racconta Giorgio Gaber per ERT

Condividi l'articolo

(ANSA) – CASTELFRANCO EMILIA, 27 GIU – In attesa di poter

restituire alla città gli spazi del Teatro Dadà, chiuso per

lavori di ristrutturazione, ERT Emilia Romagna Teatro presenta

due appuntamenti nel cartellone di eventi ‘Castelfranco Estiva

2022’ promosso dal Comune di Castelfranco Emilia, mantenendo

così vivo il rapporto con il suo pubblico anche nei mesi estivi.

Si inizia il 2 luglio alle 21 in piazza Garibaldi con ‘Quando

sarò capace di amare’, uno spettacolo che impegna Stefano

Massini a raccontare Giorgio Gaber.

Lo scrittore e drammaturgo, che ha appena ricevuto il Tony

Award per Lehman Trilogy come miglior testo, racconta Gaber

attraverso un dialogo col cantautore fatto di storie,

personaggi, vicende realmente accadute che si intrecciano con

incontri e memorie ispirate alle canzoni del signor G. In un

cantiere poetico contagioso e coinvolgente, il palcoscenico si

popola di personaggi fra i più diversi e inattesi. Da ‘I mostri

che abbiamo dentro’ a ‘La parola io’, o ancora ‘Non insegnate ai

bambini’ e ‘Se io sapessi’, Massini coinvolge il pubblico in un

viaggio di echi e rimandi, in un grande omaggio a Gaber. Ad

accompagnarlo in scena i suoni e i colori di un gruppo di

musicisti provenienti da ogni parte del mondo, riuniti

nell’Orchestra multietnica di Arezzo.

Il secondo appuntamento, sempre in piazza Garibaldi, è

mercoledì 20 luglio con il giornalista sportivo Federico Buffa

che ripercorrerà in ‘Italia Mundial’ la vittoria del 1982 che ha

segnato la storia del calcio italiano. (ANSA).



