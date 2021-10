Steinmeier dichiara finita legislatura ed era Merkel

Condividi l'articolo









“In linea con l’articolo 69 della Costituzione, finisce ufficialmente il vostro mandato”. Il presidente della Repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier ha dichiarato conclusa la quarta e ultima legislatura di Angela Merkel, comunicando a Bellevue la fine del mandato alla cancelliera e ai suoi ministri.

Steinmeier ha ringraziato Angela Merkel esprimendole “rispetto” per il servizio prestato al Paese e alla democrazia. Il capo dello Stato ha elencato le crisi in cui ha governato la cancelliera, quella finanziaria, quella dell’euro, dei profughi, e infine la crisi pandemica, e ha sottolineato che grazie a Merkel la Germania ha ottenuto “riguardo, rispetto e addirittura affetto”, e questo “non è scontato”, ha aggiunto, in un paese che doveva “imparare a credere di nuovo in se stesso”.

